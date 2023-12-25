موت وخراب ديار.. بيان مفاجئ من الشرقية للدخان بأسعار السجائر اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023 في جميع محافظات مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أسعار السجائر تشكل إحدى المحاور الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، خاصة بعد الزيادة الغير مسبوقة التي شهدتها. يتجاوز عدد المدخنين في مصر حاجز الـ30 مليون مدخن، وقد كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن ارتفاع أسعار بعض أصناف السجائر المتداولة في الأسواق المحلية يفتقر إلى أي مبرر منطقي.

أسعار السجائر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

أسعار السجائر في يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023:

تتراوح أسعار عبوة ميريت “Merit” بأنواعها حتى 74 جنيهًا.

تصل أسعار مارلبورو “Marlboro” بأنواعها إلى 69 جنيهًا.

أسعار مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها تصل إلى 59 جنيهًا.

لليوم الثلاثاء، تصل أسعار السجائر ال أند ام “L&M” بأنواعها إلى 50 جنيهًا في مصر.

بالنسبة لليوم الاثنين، تصل أسعار التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها إلى 56 جنيهًا في مصر. أسعار السجائر اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023 ارتفعت أسعار السجائر بواسطة شركة الشرقية للدخان، حيث سجلت الزيادة في أسعار الباكو للمستهلك ما بين 15 و180 جنيهًا فيما يلي أحدث أسعار السجائر بعد التعديل:

سجائر كليوباترا كينج سايز بسعر 27 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوفت كوين بسعر 27 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بوكس بسعر 27 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر بسعر 27 جنيهًا.

سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) بسعر 27 جنيهًا.

أضرار السجائر

تعتبر السجائر مصدراً للعديد من المشاكل الصحية، ورغم الوعي بخطورتها، يظل العديد من الأفراد يتناولونها. من بين الآثار الضارة للتدخين يمكن ذكر: