كنز في بيتك أوعي ترميه…كنز ثمين في منزلك" قشور البيض" .. أغلى من الذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من أهم المنتجات الأساسية التي يحتاجها الكثير من الناس باستمرار، والتي تستخدم في العديد من الوجبات المختلفة، لكن يوجد الكثير من الناس غير مدركين للفوائد الهامة والمختلفة التي يمكن الحصول عليها من قشور البيض، ولذلك يعتبرونها غير ذات فائدة، ويكون قشر البيض له أهمية كبيرة أيضًا في استخدامه لتنظيف الأواني المحترقة، حيث يتم إضافة القليل من الليمون مع الخل، ووضع الأواني في هذا الخليط لبضع دقائق، ثم يتم فرك الحروق السوداء باستخدام سلك الأطباق حتى تصبح لامعة تمامًا.
كيفية تهيئة قشر البيض للاستخدام في الأعمال المختلفة
يتم اكتشاف وجود العديد من الفوائد في قشور البيض ، ويتم تهيئته للاستخدام، عن طريق اتباع الخطوات:
- تبدأ بتحديد غسلها جيداً، ثم تُترك في الشمس وفي الهواء خارجًا طوال الليل حتى تجف تماماً بنسبة 100٪ قبل اليوم التالي.
- في اليوم الذي يليه مقرر جلب قشر البيض ليتم طحنه بشكل جيد.
- بعد ذلك، نقوم بتحضير طبق صغير حيث نضع ملعقة كبيرة من قشور البيض المطحونة مع ملعقة أخرى من زيت جوز الهند وكمية مناسبة من معجون الأسنان، ثم نقوم بمزجها جيداً.
- يمكن استعمال هذا الخليط في القيام بعملية تنظيف الأسنان.
استخدامات مميزة لقشور البيض
قشر البيض له العديد من الاستخدامات، بعضها على النحو التالي:
- تحسين الجودة التربوية: يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم والمعادن الأخرى، مما يجعله مفيدًا لزراعة النباتات وتحسين جودة التربة.
- تنقية المياه: يمكن استخدام قشر البيض المطحون لتنقية المياه من الشوائب والرواسب، حيث يمتص القشر الدهون والروائح الكريهة.
- الحفاظ على صحة الحيوانات: يمكن طحن قشر البيض وإضافته إلى طعام الحيوانات الأليفة كمصدر طبيعى للكالسيوم والبروتين.
- يستخدم فى تنظيف الاسنان.
- يستخدم فى التخلص من الحروق الموجودة فى الاوانى.