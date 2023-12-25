وصي عليها العطار.. عشبة سحرية برخص التراب للعناية بالبشرة والقضاء على التجاعيد هتصغيري 30 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بشرة المرء ونضارتها عنوان جمالها، لذا تبحث كافة النساء عن العديد من الوصفات التي تضمن للمرأة الحصول على بشرة نضرة وجميلة ومتألقة على الدوام، وتحاول الكثير من النساء البعد عن المنتجات الصناعية لخاصة بترطيب البشرة، واللجوء للوصفات الطبيعية، وهذا ما سوف نتتناوله من خلال مقالنا حيث سندلك عزيزتي الأنثى على وصفة طبيعية ومضمونة للحفاظ على جمال بشرتك فتابعينا.
نبات الزعتر البري وأهميته
يعتبر نبات الزعتر من أكثر النباتات استخدامًا في كل البيوت المصرية؛ لما له من فوائد متعددة، فهو يستخدم في إضافة نكهة جميلة ورائحة جذابة للطعام، كما أن له فوائد متعددة للبشرة، فهو يحتوي على العديد من العناصر التي تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها مثل النحاس والزنك والحديد وفيتامين ب و5، كما أنه يعمل على تحفيز مادة الكولاجين التي تنتجها البشرة مما يساهم في الحافظ على نضارة البشرة.
مكونات وصفة الزعتر البري للبشرة
لكل أنثى ترغب في الحصول على بشرة نضرة وجميلة ينصح بتحضير تلك الوصفة عبر إتباع الخطوات التالية:
المكونات
- ملعقة من الزعتر المجفف
- ملعقتين من شاي بذور الشمر
- نصف كوب من الماء المغلي
- نصف ليمونة كبيرة.
- إحضار وعاء فارغ
طريقة التحضير
- إضافة الزعتر مع شاي بذور الشمر
- نقوم بإضافة عصير الليمون مع الماء المغلي والتقليب جيدًا حتى انصهار جميع العناصر مع بعضها البعض.
- نقوم بترك الخليط لليلة كاملة ثم نقوم بتصفيته جيدًا.
- نقوم بدهن البشرة بذلك الخليط ونتركه لمدة ربع ساعة
- ثم نقوم بغسل البشرة بماء فاتر.