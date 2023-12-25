لا تشتري هذا الملح مهما كنت بحاجة إليه..خطير جداً ومنتشر في الأسواق

الملح الصيني

لوحظ مؤخرًا انتشار نوع من الملح الجديد في الأسواق وهذا الملح هو مصدره دولة الصين، وهو النوع الذى لاقى رواجًا واسعًا في الأسواق المصرية، لما له من مذاق خاص وقجرة كبيرة على تحسين طعم الطعام بشكل كبير، لكن كما لكل شيء إيجابياته له أيضًا سلبياته، فكما للملح الصيني فوائد فإنه يحتوي على العديد من الأضرار الخطيرة نذكرها لكم فيما يأتي من السطور.

أض رار الملح الصني على الصحة

يتسبب الإفراك في استخدام الملح الصيني في العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير ومن أبرز تلك المخاطر الصحية مايلي: