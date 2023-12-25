اذاي ضاعت حياتنا ومانعرفش !!..جهاز صغير موجود في البيوت يرفع فاتورة الكهرباء الشهرية إلى 400جنية !!..تخلص منه فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد منزل بدون أجهزة كهربائية فلا يمكن أن يوجد منزل بدون تلفاز نشاهد أو لايوجد في منزل لا يوجد داخل المطبخ خلاط أو محضر طعام أو ميكرويف أو غسالة اطباق أو ثلاجة فكلها أجهزة توجد في أي منزل وظهر حديثا اجهزة جديدة مثل محضر الطعام ، الكاتل، محضر القهوة ، غسالة الأطباق ، الاير فبراير ، التوستر، الهاند بلندر كلها أجهزة جديدة .لا يوجد بديل في المنزل للأجهزة الكهربائية، ولهذا جميعها يتم توصيلها بالكهرباء على مدار اليوم دون توقف، وهذا يؤثر بشكل كبير على الفاتورة في نهاية كل شهر فالاستهلاك يجعلها عالية وتصل إلى ألف جنيه احيانا مما يجعلنا لا نستطيع سدادها بسبب الغلاء النهائي، لذا تبحث السيدات عن الأجهزة الكهربائية التي توفر في الاستهلاك بالإضافة إلى طرق تقليل قيمة الفاتورة ولهذا سنعرض كل هذه المعلومات الآن بمقالنا القادم

اجهزة سبب رفع فاتورة الكهرباء هناك عدد من الأجهزة التي تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء وهذه الأجهزة لا يفضل شراء منها أكثر من جهاز بنفس المكان و تأتي بالصورة القادمة التكييف من أكبر الأجهزة التي تحتاج لسحب قوي من الكهرباء، فهو يستهلك الكثير.

المكنسة الكهربائية مهما كان نوعها فأنها تساعد على استهلاك كهرباء بشكل كبير.

الميكروويف من الأجهزة التي ترفع استهلاك الكهرباء المنزلي.

غسالة الأطباق وذلك فهي تستهلك قدر كبير من الكهرباء والماء

كاتيل تسخين الماء يستهلك الكثير من الطاقة للتسخين.

السخان الذي يعمل بالكهرباء بالإضافة إلى غسالة اطباق الكبيرة تستهلك الكثير.

الفرن الكهربائي وأي جهاز يساعد في التسخين يستهلك كهرباء غير متوقعة.

الدفاية التي تعمل على مدار الشتاء تجعل الفاتورة عالية جدا.