»مفاجأة من العيار الثقيل «..فتيات السعودية يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسيات العربية لهذه الاسباب!!.... اسباب لا تخطر على بال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة شهد العالم تغيراك كثيره حدث في دولة المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والمجالات وأصبحت المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة تنافس دول العالم الكبرى ، بالإضافة إلي أنها أصبحت أكثر انفتاحا على العالم وترغب في زيادة العلاقات و التواصل بينها وبين دول العالم ففي الفترة الأخيرة صدر قرارا ملكي رقم ١٢٥ بالموافقة على زواج السيدات السعودية من الجنسيات الأخرى و في دراسة خرجت من جامعة الأميرة نورة بالرياض في هذا الدراسة كانت توضح سبب تفضيل الفتيات السعوديات من الزواج من الرجال الأجانب و كانت نتيجتها أن السيدات تفضل الزواج من الراجل الأجانب عن الزواج من رجال سعوديين ولذلك لعدة أسباب :

اسباب زواج السيدات السعوديات من الأجانب: الرغبة في السفر والعيش خارج المملكة العربية السعودية.

الانفتاح على الثقافات الأخرى.

احترام الرجل الأجنبي للمرأة السعودية

تعلم المرأة السعودية لغة جديدة

الرجل الأجنبي أكثر عاطفية الجنسيات التي يسمح زواج السيدات السعوديات منها : في البداية اولا واخيرا يجب أن تتزوج الفتاة السعودية المسلمة من رجل مسلم وأنه لا يمكن أن تتزوج فتاة سعودية مسلمة رجل غير مسلم وإذا حدث ذلك خارج المملكة العربية السعودية فهي غير مسؤولة عن هذا الزواج الرجل الاكثر تفضيلا للنساء السعوديات كان الرجل المصري

بعد ذلك تفضل النساء السعوديات الزواج من الرجل اليمني

وفي المرتبة الأخيرة تفضل السيدات السعوديات الزواج من رجل المغربي .