"الإشارة هتبقي 94%"..الطريقة الصحيحة لضبط الدش وصامولة الدش..بطريقة عبقرية..حتي فني الدش مش هيقىك عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن الدش وظيفته الأساسية هو جلب الاشاره من القمر الصناعي إلى التليفزيون لجعل الصوره تكون واضحه على التلفاز، ووصله الدش تساهم في توصيل الاشاره من خلال طبق الاستقبال إلى جهاز الرسيفر كما قلنا، وأيضاً وصل الدش تعتبر من الأسباب الرئيسيه في مشكله انقطاع الاشاره فإن مشكله انقطاع الاشاره من المشاكل المزعجه فإن رب المنزل يكون جالس مع أسرته يشاهدون مسلسلات أو أفلام فتجد فجأه الإشارة تنقطع فهذا من الاشياء التي تزعج الأسرة بأكملها والكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقه صحيحه وذكيه لضبط صاموله الدش وهذا ما سنتعرف عليه في الفقرات.

أدوات وطريقه التركيب صاموله الدش بطريقه صحيحه

الأدوات

يوجد عدة وسائل مستعملة في عملية تركيب وصلة الدش ومنها التالي:

وصلة دش.

صامولة.

ولاعة.

يجب إحضار سكين أو الموس أو قطاعة.

طريقة تركيب صامولة الدش بشكل صحيح

عندما يتم المحاولة في تركيب صامولة الدش فإنه لا بد من اتباع التالي حتى يتم تركيبها بصورة صحيحة دون أن تواجه أي أخطاء أو مشاكل فادحة وتتم الخطوات كالآتي:-

قبل أي شيء يتم قطع الغلاف الخارجي لوصلة الدش من خلال استعمال القاطع مثل السكينة أو قطر حاد أو عن طريق موس قوي جدا أو أي أداة تكون حادة.

بعد ذلك لا بد من فك السلك الرفيع من المنتصف أي أنه الذي يعد هو الغلاف الخارجي لهذه القطعة النحاسية ذات اللون الأصفر.

ثم بعدها يحدث حرق في الغلاف الأبيض من خلال الولاعة حتى تتخلصوا من هذا العازل الموجود في هذه النحاسة ومن ثم يتم تركيب صامولة صلة الدش بعدها.