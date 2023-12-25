“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس”.. 7 إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم كل فرد قصافة أظافر ليديه وأخرى لقدميه بهدف منع انتقال البكتيريا، فالقصافة تُعتبر أداة شخصية غير قابلة للمشاركة مع الآخرين ومع ذلك، تبدو القصافة أكثر تعقيدًا حينما يتعلق الأمر بفهم استخداماتها، حيث يظهر أنها لا تقتصر على القص البسيط كما قد نعتقد يثير هذا الاكتشاف الغريب تساؤلات حول الاستخدامات الإضافية والأهمية الكامنة في هذه الأداة اليومية في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل الاستخدامات المتعددة والفوائد التي يمكن أن تعود علينا من خلال الاستعانة بالقصافة.
استخدامات قصافة الاظافر السحرية
- ضبط الخيوط أثناء الكروشيه: يمكن للقصافة توفير ثبات للخيوط أثناء عملية الكروشيه، مما يمنع فرارها والتسخ.
- حامل هاتف محمول: يمكن استخدام القصافة كدعامة للهواتف المحمولة عند وضعها بين الجزئين، وذلك لتحقيق ثبات إضافي.
- أداة لفك المسامير: يمكن استخدام الجزء المطوي للقصافة كأداة شبيهة بالمفك لفك وربط المسامير.
- فتاحة للزجاجات والعلب: يمكن استخدام القصافة كفتاحة لفتح غطاء الزجاجات الغازية وعلب الطعام المغلقة.
- فتح العلب الكرتونية بدقة: يمكن استخدام حافة القصافة لفتح العلب الكرتونية بدون تلفها.
- إزالة طبقة البلاستيك حول الأسلاك الكهربائية: يمكن استخدام القصافة لإزالة الطبقة العازلة من حول الأسلاك الكهربائية.
- تثبيت أعواد البخور: يمكن استخدام القصافة لتثبيت أعواد البخور بشكل آمن وسهل.
طرق الحفاظ على قصافة الأظافر
هناك عدة طرق للحفاظ على نظافة وأداء جيد للقصافة، وتشمل:
- تطهيرها بعد الاستخدام: بعد قص الأظافر، يُفضل غمر القصافة في ماء ساخن مع صابون لفترة طويلة لتنظيفها وتطهيرها.
- استخدام الكحول بانتظام: يُمكن رش الكحول على مكان القص في القصافة بعد كل استخدام، وهو ممارسة تساعد في الحفاظ على نظافتها وتقليل احتمالية نقل الجراثيم.
- تخزينها في علبة خاصة: يفضل وضع القصافة في علبة مخصصة لها بعد التنظيف، لحمايتها من الأتربة والبكتيريا.
- الاستخدام الفردي: يجب أن يكون لكل فرد في الأسرة قصافة خاصة به، وذلك لتجنب نقل الجراثيم بين الأفراد وضمان النظافة الشخصية.