وصفة سحرية للعرسان !! .. استخدم مسمار واحد من القرنفل بهذه الطريقة يجعله أقوى أضعاف الحبة الزرقاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الاستخدامات الهامة لجسم الإنسان، وهو مستخلص من شجرة سيزي جيوم، كنت أنه يحتاج إلى بيئة قاسية للغاية حتى يستطيع أن ينمو جيدًا، هؤل كما يدخل القرنفل في إعداد الكثير من الوجبات وهذا لما له من فوائد تعود على الصحة العامة والتي سنتعرف عليها من خلال المقال التالي استخدامات القرنفل.

كيف يمكن استعمال القرنفل