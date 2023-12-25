هتبقا احلى من القشطة.. بمعلقة واحدة من الفازلين تخلصي من الشعر الزائد بالجسم والوجه نهائيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الزائد بالوجة والجسم من أكثر الأمور التي تعاني منها السيدات والبنات، لذا تبحث عن طرق للتخلص من الشعر الزائد ،وتفتيح المناطق الغامقة فى البشرة والجسم، وتعد إزالة الشعر بالفازلين من أفضل الطرق التى تخصلك من الشعر الزائد من خلال مزج الفازلين مع مكونات طبيعية للحصول على نتيجة ممتازة لإزالة الشعر، هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.

هذه الوصفة من احسن الوصفات للتخلص من الشعر الزائد وللحصول على أفضل النتائج قومي باحضار هذه المكونات التالية:

ملعقة من الفازلين، ملعقة من الخل، ملعقة من الليمون، ملعقة من النشا، ملعقة من زيت الزيتون، ثم اتبعي الخطوات التالية.

كيفية تحضير واستخدام الوصفه