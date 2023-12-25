جوزك مش هيقدر يستغني عنك .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعي النساء المتزوجات بشكل دائم للظهور بمظهر جذاب سواء كان مظهر داخلي أو مظهر خارجي فتقوم بالبحث عن وصفات فعالة طبيعية من أجل العناية بالبشرة والشعر، ويعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدًا للبشرة والشعر إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر وبشرة بصحة جيدة عليك اعتماد القرنفل في الوصفات الطبيعية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة السحرية، وكيفية تحضيرها واستخدامها، فقط تابعوا معنا.

وصفة خلطة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

وإليكم مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون للعناية بالشعر:

أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون.

علبة صغيرة نظيفة.

ثلاث معالق كبيرة من زيت القرنفل الخام. طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

قومي بمزج جميع المكونات في وعاء الخلط.

ضعي الوعاء فوق ماء ساخن لتسخين الخليط.

ضع الخليط الدافئ على فروة رأسك وشعرك، واتركه لمدة ثلاث ساعات.

اغسلي شعرك بعناية.

كرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد خلطة زيت الزيتون والقرنفل للشعر