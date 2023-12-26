دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الى ان “العدوان على غزة يسأل البعض هل هناك حرب واسعة أم لا، ويأتينا تهديدات ونصائح وتحليلات وتأويلات حتى هذه الساعة ما زالت هذه الأسئلة، وفد طالع ووفد نازل، ونحن طوال العقود الماضية متى نحن فتحنا حربا واسعة على الكيان وان كان هذا الكيان يستحق ذلك، دائما كانت الحروب تشن من قبل العدو الإسرائيلي، والعجيب الغريب ان بعض اللبنانيين مفترض ان يكونوا اذكياء ونحن نلتزم الصمت، لكن بعض اللبنانيين ام انهم نسوا الذكاء او لا يريدون ان يتذكروا ان اللبناني ذكي فاصابهم الحمق أو العجلة ويريدون ان يحملوننا مسألة توسعة الحرب بغض النظر عن طبيعة مشاركتنا”.

ولفت الى ان “السؤال الذي يجب أن يوجه ماذا تريد أميركا وماذا تريد إسرائيل هم الذين ياخذون قرارات الواسعة الحرب على لبنان وعلى منطقتنا، هم الذين يتهددون البطالة، وعليكم ان تعرفوا شيئا ان اي كلمة ضعف أو وهن في مقابل هذا العدو فإنه سيغريه ويزيد من رغبته في شن حرب واسعة، هؤلاء لا يعرفون ماذا يفعلون، ولذا قلنا لا، وحين تقول للأميركي وللاسرائيلي نحن لا نخاف تهديداتكم، نحن اقوياء على الجبهة، نحن جاهزون لمواجهتكم، ولا نهتم لتهديداتكم حينها سيخافون، وهذا الذي يمنع والذي يدفع والذي يردع وغير ذلك لا ينفع”.

كانت هذه تفاصيل خبر صفي الدين: البعض يريد تحميلنا مسألة توسعة الحرب بغض النظر عن طبيعة مشاركتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.