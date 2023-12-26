للعرسان فقط!!.. وصفة هتخلي جوزك يتجنن عليكي وصفة زيت الزيتون والموز 5 أيام وستحصلي على نتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند التقدم في العمر تزداد ظهور علامات الكبر لدى السيدات فتعاني الكثير من السيدات من هذه المشكلة فهناك العديد من الوصفات التجميلية التي تساعد في اخفاء علامات الكبر في السن لدى السيدات فيوجد بعض المنتجات الطبيعة التى قد تكون غالية الثمن، وضارة بالبشرة، وهناك وصفات طبيعية غير مكلفة، وبمكونات بسيط جدا، وسوف نتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال.

وصفة زيت الزيتون والموز للشعر

من أكثر المواد الهامة للبشرة هي الموز وزيت الزيتون، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من البروتينات والمعادن المفيدة للشعر والبشرة فتساعد في تنعيم الشعر، وترطيبه، وعلاج البقع الداكنة في البشرة أو أي تلف بها.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

-ملعقة من ماء الورد.

-ملعقة من زيت جوز الهند.

-ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

-ثمرة من الموز.

كيفية استخدام وصفة زيت الزيتون والموز

– قومي بإحضار كافة المكونات السابقة وخلطهم جيدا مع بعضهم البعض في وعاء.

– قومي بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

– قومي بوضع هذه المكونات على الشعر وفردها جيدا وتركها لمدة 30 دقيقة.

– قومي بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

– كرري هذه الوصفة مرتين اسبوعيا حتى تحصلي على النتيجة المزهلة.

فوائد الموز وزيت الزيتون

يحتوي الموز على العديد من المعادن والفيتامينات التي تمنح البشرة النضارة والنعومة وتساعد في تقوية الشعر وزيت الزيتون يحتوي على العديد من العناصر المغذية التي تغذب البشرة، والشعر وتمنحة النعومة، واللمعان.