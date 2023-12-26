” يارتني كنت عرفت الوصفة دي من زمان ” .. ب 10 جنية بس هتحلي كل مشاكل شعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الحلبة والعسل يحتويان على فيتامينات عديدة ومفيدة لصحة الانسان، ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن الحلبة والعسل يمكننا استخدامها في علاج مشاكل الشعر، وذلك لأن الحلبة تحتوي على فيتامينات معينة تعمل على تحفيز نمو الشعر، ويعد العسل من المواد الطبيعية التي تعالج هيشان الشعر وتعمل على ترطيبه ولمعانه، وللحصول على أفضل النتائج يفضل مزج الحلبة مع العسل على الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الحلبة والعسل في علاج مشاكل الشعر تابعونا.

وصفة الحلبة والعسل لإطالة الشعر المكونات عدد ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحلبة.

عدد كوب واحد من الماء الفاتر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بتنظيف الحلبة من الشوائب ثم ضعيها في الماء واتركيها ليلة كاملة قبل استخدامها.

في يوم الاستخدام قومي بتصفية الحلبة التي سبق نقعها جيداً واطحنيها حتى يصبح قوامها مثل العجينة.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة زيت جوز الهند والعسل على الحلبة واخلطيهم جيداً.

ابدئي بدهان هذا الخليط على الشعر حتى يغطي كل جوانب فروة الرأس.

يجب ترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة حتى تمتصه فروة الشعر جيداً.

الخطوة الأخيرة قومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم جيداً وتأكدي من عدم وجود أي أثر لهذه الخلطة، يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.