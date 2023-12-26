"ألف مليون مبروك".. قرار عاجل من الحكومة "بتخفيض ساعات العمل" للموظفين طبقاً لقانون العمل الجديد 2023.. يا بختك هتخلص بدري وتروح

الفئات الذين يشملهم قرار تخفيض عدد ساعات العمل

لقد اختصت الحكومة المصرية فئات معينة بهذا القرار وليس جميع الموظفين، وهذه قائمة تشمل جميع الحالات المقصودة من هذا القرار.

جميع الموظفين الذين يعانون من إعاقة جسدية سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الأمهات الموظفات اللاتي لديهن أطفال رضع.

الموظفون الذين لديهم أطفال ذوي إعاقة جسدية.

أقارب المعاقين من الدرجة الثانية.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار سوف يكون له تأثير رائع وإيجابي للموظفين، فيمكنهم الاستفادة من هذا القرار بقضاء هذا الوقت مع أسرتهم، أو استغلال هذا الوقت في الارتياح من ضغط العمل، وتحسين الحالة المزاجية مما ينتج عنه محاولة الموظفين في تقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات في العمل.

ردود الفعل حول قرار تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات

اختلفت آراء الموظفين في قرار تخفيض ساعات العمل، حيث رأى مجموعة من الموظفين أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الموظفين لما فيه من راحة لهم ومراعاة ظروفهم الخاصة، و واعطائهم وقت كافي لحياتهم الشخصية، ورأي البعض الآخر أن هذا القرار به ضغط على الموظفين لأنهم مطالبون بتحقيق نفس مستوى الإنتاج في عدد ساعات أقل.