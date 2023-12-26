هينور في الحمام.. مكون ملوش مثيل لتنظيف البانيو والحمام من الاصفرار والكلس والجير في ثواني هيرجع جديد بيبرق... خارق التنضيف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعانى ربة المنزل من مشكلة كثرة الاتساخات الموجودة في البانيو والأوساخ والاصفرار المتواجدة على الحنفيات والسيراميك والفواصل بينهم،وذلك نتيجة الاستحمام واستخدام الحمام بشكل دائم وتراكم البخار به والرطوبة، ويرهق ربة المنزل كثرة تنظيف الحمام باستخدام سائل التنظيف، ولكنها لا تحصل على نتيجة جيدة بل تبقى البقع والأوساخ المتراكمة على قاعدة البانيو أو السيراميك، وهذا يجعل كل ربة منزل تقوم بالبحث عن طريقة تساعد على تنظيف البانيو والحمام بشكل سريع وسهل والتخلص من جميع الأوساخ، وسوف نوضح لكم طريقة تنظيف الحمام من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة تنظيف الحمام والبانيو توجد وصفة من مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل منزل لربة المنزل وسوف نوضح تلك الخطوات خلال ما يلى: المكونات:- لتر من الماء.

2 معلقة من النشا.

معلقة من البيكنج بودر.

كوب من سائل التنظيف. طريقة تحضير الوصفة نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونرفعه على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم نحضر سلكة أو فرشاه ونغمسها في ذلك الخليط وهو ساخن ونقوم بغسل البانيو الحمام بشكل كامل بها وسوف نلاحظ مدى التخلص من جميع البقع والأوساخ التي به من أول استخدام للوصفة.

سوف تساعد الوصفة على نظافة البانيو والقاعدة والتخلص من الإصفرار بشكل كامل. الوصفة الثانية لتنظيف بانيو الحمام وهناك وصفة أخرى تساعد ربة المنزل على تنظيف الحمام بشكل سريع وسهل وتكون مكوناتها متواجدة لدينا وسوف نوضح لكم تلك المكونات من خلال الاتى: المكونات:- كوب من مسحوق الغسيل البودر.

معلقة من ملح الليمون.

كوب ماء.

معلقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلب المكونات بشكل جيد.

نحضر قطعة السلك ونغمسها في الخليط ثم نقوم بغسل الحمام بها.

تساعد حبيبات الملح على تنظيف الحمام وتقشير الأوساخ التي به.

تساعد على التخلص من الصدى من أول استخدام لها.

يتم استخدامها في تنظيف السيراميك والأرضيات والفواصل والقاعدة. كيفية تنظيف الحمام اما بالنسبة لتنظيف الحمام بطريقه بسيطة عن طريق ما يلي:- ضعي صودا الخبز في حوض الاستحمام ثم اسكبي الخل الأبيض فوق صودا الخبز.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

استخدمي فرشاة حوض الاستحمام لتنظيف الأوساخ والجير اشطفي حوض الاستحمام بالماء الساخن باستخدام خلطة لتنظيف أرضية الحمام.

بهذه الطريقة تحصلي على حمام نظيف جدا خالي من اى اصفرار والبقع الصعبة.