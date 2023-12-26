” خليكي ناصحة ووفري لجوزك” .. بقالب طوب واحد هتعملي دفاية في البيت بطريقة اقتصادية بدون كهربا... جربيها وادعيلى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبدأ الجميع البحث عن وسائل للتدفئة مع بداية دخول فصل الشتاء وشدة البرودة، ويعد شراء الأجهزة التدفئة الكهربائية شىء ضرورى لمواجهة البرد القارس والحفاظ على الدفء في المنازل والمكاتب والأماكن العامة، وتعد هذه الأجهزة حلاً فعّالًا لتوفير درجات حرارة دافئة ومريحة خلال الأيام الباردة، وتُسهم في جعل الأجواء دافئة ومريحة للأشخاص من حولهم، لكن ارتفاع الأسعار للاجهزة الخاصة بالتدفئة يحول دون ذلك،لذلك نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لاعداد دفاية منزليه بدون كهرباء،تابعوا معنا المقال التالى.

إعداد دفاية منزليه بدون استخدام الكهرباء هناك طريقة لإعداد دفاية منزلية بسيطة وسهلة وآمنة لك و لأطفالك، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:- الطلبات:- وعاء معدني كبير.

شمع.

رمل أو حصى.

علبة فارغة من المعدن. طريقة العمل:- نستخدم وعاء معدني كبير الحجم يكون واسع القاعدة.

نقوم بتنظيف الوعاء جيدًا .

نضع الشموع في أسفل الوعاء وتكون مستقرة بشكل جيد.

نستخدم علبة فارغة من المعدن كقاعدة للشموع لمنع تسرب الشمع عند الحاجه.

نملأ الوعاء بالرمل والحصى حول الشموع، هذا يعمل كعازل حراري ويساعد في تثبيت الشموع بشكل آمن.

بعد إعداد الدفاية نقوم بوضعها في مكان آمن ومستقر على سطح غير قابل للاشتعال.

نقوم بإضاءة الشموع وتترك حتى تحترق ببطء لتوفير الدفء.

يجب التأكد دائمًا من وضع الدفاية في مكان آمن بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

عدم ترك الشموع دون رقابة، والبقاء بالقرب من الدفاية وفحصها بشكل دوري. إعداد دفاية باستخدام قالب من الطوب الأحمر الطلبات:- قالب طوب أحمر.

شمعة كبيرة.

قدر صغير (اختياري). طريقة العمل:- نثبت الشمعة في الجزء العلوي من القالب الطوب الأحمر بحيث تكون مستقرة.

نقوم باشعال الشمعة بحرص وتترك حتى تحترق ببطء.

لو كانت الشمعة كبيرة جدًا وتسببت في تسرب الشمع على الطوب، نضع قدر صغير تحت الشمعة ليسقط بها الشمع المنصهر.

يجب مراقبة الشمعة باستمرار للتأكد من عدم حدوث أي مشكلات أو تسرب للشمع.

التأكد من أن القالب الطوبي مستقر وآمن وضعه على سطح غير قابل للاشتعال.

نختار الشموع الكبيرة والثقيلة لتجنب انحناء الشمعة وتسرب الشمع على الطوب.