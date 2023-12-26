هيلمع في ثواني.. بمسحة واحدة تنظيف التكييف من الداخل من الغبار والأتربة والبقع بمكون سحري ميخطرش في بالك هيرجع جديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبحث الجميع عن وسائل لترطيب الجو والحصول على هواء من منعش يلطف من درجة الحرارة العالية ويخفف من حده الجو الحار، لذا فأصبح وجود جهاز التكييف داخل المنزل في فصل الصيف من الأمور المهمة والضرورية،وذلك لما له من تأثير كبير في تخفيف درجات الحرارة، والتلطيف الجو أثناء الصيف، ولكن تكمن المشكلة الكبرى في كيفية تنظيف جهاز التكييف؛ وذلك للحفاظ على درجة البرودة التي اعتدنا عليها من جهاز التكييف

وصفة تنظيف التكييف من الغبار والأتربة نقدم لكم تلك الوصفة السحرية التي سوف تتمكن من خلالها من تنظيف جهاز التكييف بكل سهولة، أما عن مكونات تلك الوصفة فهي على النحو التالي: نصف كوب من سائل التنظيف

مسحوق داوني المعطر الغسيل

اثنان كوب من الخل

ملعقتين من عصير الليمون ومن كلور الألوان طريقة تحضير وصفة تنظيف تكييف من الغبار والأتربة نضع كافة المكونات التي أحضرناها داخل وعاء صغير، ونقوم بالتقليب حتى تصبح العناصر كلها ممزوجة مع بعضها البعض مزجا جيدا.

نحضر فوطة صغيرة جافة تماما ونقوم بغمسها في ذلك الخليط ثم نعصرها جيدا، ثم نقوم بمسح التكييف بها،وبعد ذلك نكرر العملية في كافة الأماكن المتسخة من التكييف، وسوف نلاحظ النتيجة على الفور

كما يجب الحرص على تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف عن طريق إخراج القطعة الشبكية الموجودة به، وتنظيفها تنظيفًا جيدًا عن طريق الفوطة والسائل للتخلص جيدا من كافة الأتربة والغبار الموجود به.