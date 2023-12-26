بأسرار أشهر الشيفات.. طريقة قلي الباذنجان بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت هيبقي مقرمش ولذيذ واحلي من المطاعم.. هتدعيلى لما تجربيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الباذنجان من الخضروات الشهية والتى تعد غنية بالعناصر الغذائية، والتي يحبها الجميع من الكبار والصغار وتفضل ربة المنزل عملها باستمرار وذلك لإنه يحتوي على نسبة عاليه من الحديد والفيتامينات و يوجد به مجموعة من الالياف،ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم كله، كما إنه يمد الجسم بنسبة حديد عالية، ويساعد على إنقاص الوزن عندما نقوم بتناوله بدون قلي في الزيت، لذلك تحرص كل ربة المنزل بالبحث عن طريقة يتم بها تحضير الباذنجان بدون نقطة زيت، واستطعنا أن نجد طريقة سهلة يمكن من خلالها تحضير الباذنجان وسوف نشرحها لكم بالتفصيل خلال هذا المقال.

طريقة بسيطة لعمل الباذنجان تتكون هذه الطريقة بالباذنجان من عدة مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها خلال ما يلي: المكونات:- إتنين حبة كبيرة من الباذنجان.

معلقة ملح.

كوب ماء.

معلقة بابريكا.

معلقة فلفل أسود. طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت: نحضر وعاء ونضع به الباذنجان و نغسلهم جيدا بالماء والخل.

ثم نقطعه شرائح.

ونضعه في وعاء ونضع عليه الماء والملح

نرفعه على النار لعدة دقائق.

نرفع من على النار ونصفيه جيدا.

نقوم بوضع الباذنجان في صينية غير لاصقة مدهونة بمعلقة زبدة.

ونقوم برش الفلفل الأسود والبابريكا عليه.

نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

نخرجه عند تمام النضج ونقدمه للجميع . طريقة قلي الباذنجان في الماء بدون نقطة زيت توجد طريقة اخرى سهلة وبسيطة يمكن من خلالها تحضير البذنجان بدون زيت وهي البذنجان مع البيض من خلال طريقة التحضير التالية: المكونات:- عدد كيلو من الباذنجان النوع واللون المفضل لكِ.

ملعقتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

صينية مناسبة لحجم الباذنجان.

ملعقة صغيرة من التوابل. خطوات تحضير و قلي الباذنجان لابد من اتباع لخطوات القادمة لقلي الباذنجان لكي يكون مقرمش ولذيذ بدون زيت، وتتمثل الخطوات في: يتم غسل الباذنجان جيدًا بالماء.

ثم بعد ذلك يجب تقطيع بالحجم الذي تريده.

ثم قم برص الباذنجان واحدة بجانب واحدة.

يتم وضع التوابل على النشا ويتم التقليب مع بعضهما البعض.

يتم وضع كمية من الملح على حسب الرغبة.

يتم رص الباذنجان على صينية مناسبة لكمية الباذنجان بشرط أن يكون واحدة بجانب الأخرى.

بعد ذلك يتم إدخاله الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يتم تقليب الباذنجان كل خمس ثواني.نستمر في التقليب على الوجهين حتى نتأكد من تمام التسوية.

بعد ذلك عندما يخرج من الفرن يتم وضعه فوق بعضه في إناء عميق.

يتم استخدامه في أي وصفة تفضلها ربة المنزل.