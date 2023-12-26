معلومات لازم الكل يعرفها .. احذر من ترك " الراوتر " يعمل طوال الليل .. خسائر بالجملة لن تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد منزل لا يحتوي على جهاز الراوتر الذي يعد هو المسئول عن إمدادك بالنت الأرضي الذي يمتاز بالثبات كما أنه يعمل على منح الأفراد في المنزل أو المكان الذي يتم استعماله به خدمة واي فاي على نطاق لا بأس به لكن هناك بعض الأخطاء التي يتم ارتكابها من جانب المستخدمين في التعامل مع هذا الجهاز والتي يجب أن ننوه لها من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا كي نتجنب الوقوع فيها والتي تتمثل في ترك هذا الجهاز يعمل ليل نهار خاصة خلال فترة الليل التي قد يحدث خلالها الكثير من الكوراث أثناء نومك

– أخطاء ترك الراوتر يعمل ليلا جدير بالذكر أن ترك الراوتر يعمل طوال الليل خاصة في فصل الصيف يساهم في ارتفاع حرارة الجهاز ما يعمل على ضعف قدرة وأداء الجهاز على المدى البعيد

ترك الراوتر يعمل طوال الليل من شأنه أن يكلفك الكثير من الأموال بسبب فواتير الكهرباء الباهظة

من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها أيضا أثناء ترك الراوتر يعمل طوال الليل خلال فترة نومك أنه يكون عرضة للاختراق من جانب أي شخص والذي لن يجد أي مقاومة تذكر فلا يوجد أحد يستعمله في ذلك الوقت

الراوتر مثله مثل أي جهاز يحتاج إلى أن يتم إغلاقه ولو لفترة قصيرة حتى يواصل العمل بنفس الكفاءة لأطول فترة ممكنة