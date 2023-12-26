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كنز لا يقدر بثمن .. ارمي " الخيار " علي النار ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلي عليها .. ندمت أني ما جربتهاش من زمان

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخيار واحد من أهم الخضروات التي يتم تناولها  بشكل كبير ، نظر لمحتواه من العناصر الغذائية  فهو مصدر غني للغاية بأنواع الفتيامينات والمعادن ، والتي تمد الجسم بما يحتاج من غذاء ضروري خاصة الجلد والبشرة بفضل محتواه من المياه التي تساعد علي محارفة جفافها ، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تناول الخيار ، فقد تتناوله  في هيئة التي يخرج منها من  الأرض عقب تنظيفه بشكل جيد ومن الممكن أن يكون أحد أنواع المقبلات ” المخلل ” التي تساعد علي فتح الشهية ـ لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور علي أن نوضح إحدي طرق عمل مخلل الخيار كما يلي.

مكونات عمل مخلل الخيار

  • نحضر كيلو من الخيار الطازج كبير الحجم.
  • قدر مناسب.
  • كمية من الماء المغلي.
  • الملح.
  • ملعقتان من الخل.
  • شطة حمراء.
  • نصف لتر من الماء الفاتر.

    طريقة عمل  الخيار المخلل

  • في البداية نقوم بتجهيز كمية مناسبة من المياه في قدر مناسب
  • ثم نضع الخيار الذي تم غسله  وتقطيعه بشكل جيد في الماء المغلي
  • من الممكن أن يتم إضافة الملح إلي الخيار في القدر وتركه لمدة ربع ساعة في الماء المغلي
  • نقوم بصفية الخيار بشكل تام من الماء
  • نتركه حتي يبرد تمام ثم نضعه في داخل برطمان
  • نضع الماء الفاتر مع الخيار والشطة والملح والخل والليمون
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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