كنز لا يقدر بثمن .. ارمي " الخيار " علي النار ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلي عليها .. ندمت أني ما جربتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخيار واحد من أهم الخضروات التي يتم تناولها بشكل كبير ، نظر لمحتواه من العناصر الغذائية فهو مصدر غني للغاية بأنواع الفتيامينات والمعادن ، والتي تمد الجسم بما يحتاج من غذاء ضروري خاصة الجلد والبشرة بفضل محتواه من المياه التي تساعد علي محارفة جفافها ، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تناول الخيار ، فقد تتناوله في هيئة التي يخرج منها من الأرض عقب تنظيفه بشكل جيد ومن الممكن أن يكون أحد أنواع المقبلات ” المخلل ” التي تساعد علي فتح الشهية ـ لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور علي أن نوضح إحدي طرق عمل مخلل الخيار كما يلي.

مكونات عمل مخلل الخيار