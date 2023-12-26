كنز لا يقدر بثمن .. ارمي " الخيار " علي النار ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلي عليها .. ندمت أني ما جربتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخيار واحد من أهم الخضروات التي يتم تناولها بشكل كبير ، نظر لمحتواه من العناصر الغذائية فهو مصدر غني للغاية بأنواع الفتيامينات والمعادن ، والتي تمد الجسم بما يحتاج من غذاء ضروري خاصة الجلد والبشرة بفضل محتواه من المياه التي تساعد علي محارفة جفافها ، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تناول الخيار ، فقد تتناوله في هيئة التي يخرج منها من الأرض عقب تنظيفه بشكل جيد ومن الممكن أن يكون أحد أنواع المقبلات ” المخلل ” التي تساعد علي فتح الشهية ـ لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور علي أن نوضح إحدي طرق عمل مخلل الخيار كما يلي.
مكونات عمل مخلل الخيار
- نحضر كيلو من الخيار الطازج كبير الحجم.
- قدر مناسب.
- كمية من الماء المغلي.
- الملح.
- ملعقتان من الخل.
- شطة حمراء.
- نصف لتر من الماء الفاتر.
طريقة عمل الخيار المخلل
- في البداية نقوم بتجهيز كمية مناسبة من المياه في قدر مناسب
- ثم نضع الخيار الذي تم غسله وتقطيعه بشكل جيد في الماء المغلي
- من الممكن أن يتم إضافة الملح إلي الخيار في القدر وتركه لمدة ربع ساعة في الماء المغلي
- نقوم بصفية الخيار بشكل تام من الماء
- نتركه حتي يبرد تمام ثم نضعه في داخل برطمان
- نضع الماء الفاتر مع الخيار والشطة والملح والخل والليمون