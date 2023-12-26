“ولا يخطر ببال العفريت” .. ما السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل؟!! .. “معلومه بمليون جنيه”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تساءلت يومًا عن السبب وراء وجود فتحة صغيرة في الأقفال التي نستخدمها يوميًا؟ بينما يقوم العديد منا بتأمين المداخل والممتلكات باستخدام الأقفال لضمان الأمان والراحة، يظل هناك سؤال حول هذا الثقب الصغير المتواجد في القفل في هذا المقال، سنكشف لكم عن الغموض الذي يكمن وراء هذه الفتحة ولماذا تكون هي جزءًا أساسيًا من تصميم الأقفال.

سر الثقب الموجود في القفل

تكمن فائدة الثقب المتواجد في القفل في ذكاء التصميم، حيث يُستخدم هذا الثقب بشكل فعّال لتعزيز أداء القفل يُمكن توجيه مجموعة متنوعة من الزيوت من خلاله بين الحين والآخر، مما يحقق تشحيمًا فعّالًا ويحول دون وقوع المشاكل الناتجة عن عدم تلقيح القفل بالإضافة إلى ذلك، يعمل الثقب على طرد المياه، خاصةً مياه الأمطار التي قد تتسرب إلى القفل وتؤدي إلى تلفه وبهذه الطريقة، يسهم الثقب في الحفاظ على القفل بحالة جيدة لفترة أطول ممكنة.

سر الفتحات الصغيرة في الأشياء الأخري

تظهر العديد من الأشياء اليومية حولنا بتفاصيل دقيقة، مثل الفتحات الصغيرة التي تكمن في أجزاء مختلفة، على سبيل المثال: