وصفة لإزالة الشعر بالنشا بدون الم في دقائق معدودة وتبيض فوري للمناطق الحساسة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من الفتيات عن طرق للحفاظ على جمالهن ورشاقتهن. نجد أن الكثير من الفتيات يلجأن إلى العديد من مستحضرات التجميل من أجل الحفاظ على جمالهن. أكثر شيء يزعج الفتاة هو الشعر الزائد. في هذا المقال نقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد من كافة أجزاء الجسم وهي إزالة الشعر بالنشا. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، يرجى مواصلة القراءة.
إزالة الشعر بالنشا:
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن أن تستخدمها الفتاة لإزالة الشعر الزائد والتخلص منه. فبالإضافة إلى كونها وسيلة مضمونة وفعالة في عملية التخلص من الشعر الزائد، إلا أن لها أيضًا العديد من الفوائد الأخرى. يمكن استخدامه كقناع لإزالة خلايا الجلد الميتة وتبييض البشرة والقضاء على النمش والتصبغات والهالات السوداء التي تظهر تحت الجلد.
المكونات لهذه الوصفة:
لتحضير هذه الوصفة الفعالة والمضمونة، كل ما عليك فعله هو إحضار المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من جل الصبار
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من العدس المطحون،
- ملعقة كبيرة من ماء الورد،
- ملعقة كبيرة من النشا.
خطوات تحضير هذه الوصفة:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه جميع هذه المكونات التي قمنا بتحضيرها مسبقاً. ثم نضيف الفازلين مع هذه المكونات ونخلط جيداً حتى يصبح القوام متماسكاً.
- والخطوة التالية هي أخذ قطعة من الإسفنج وتنظيف البشرة جيداً وتحضيرها لهذا الخليط. بعد ذلك، نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ومن ثم نقوم بإزالة الشعر عن طريق فصله عن المكان الذي يتم تطبيق الخليط عليه. ستلاحظين أنه سيتم إزالة الشعر بسهولة وسلاسة.
- وينصح باستخدام هذه التركيبة مرتين في الشهر، فهي تقلل من نمو الشعر الزائد في الجسم.