وصفة لإزالة الشعر بالنشا بدون الم في دقائق معدودة وتبيض فوري للمناطق الحساسة

إزالة الشعر بالنشا:

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن أن تستخدمها الفتاة لإزالة الشعر الزائد والتخلص منه. فبالإضافة إلى كونها وسيلة مضمونة وفعالة في عملية التخلص من الشعر الزائد، إلا أن لها أيضًا العديد من الفوائد الأخرى. يمكن استخدامه كقناع لإزالة خلايا الجلد الميتة وتبييض البشرة والقضاء على النمش والتصبغات والهالات السوداء التي تظهر تحت الجلد.

المكونات لهذه الوصفة:

لتحضير هذه الوصفة الفعالة والمضمونة، كل ما عليك فعله هو إحضار المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العدس المطحون،

ملعقة كبيرة من ماء الورد،

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات تحضير هذه الوصفة: