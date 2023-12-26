هتشكريني طول حياتك.. كريم نيفيا لتفتيح البشرة بأمان عند وضع هذا المكون عليه للتخلص من الهالات السودا والتصبغات بفعالية

وصفة كريم نيفيا لتفتيح البشرة

لتحضير وصفة كريم نيڤيا لتفتيح البشرة، اتبع الخطوات التالية:

المكونات:

1.ملعقة صغيرة من كريم نيڤيا الأبيض الكلاسيكي (يُفضل الاستخدام بدون أي عطور أو إضافات)

2.ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي

الطريقة:

1. احرص على غسل وجهك بشكل جيد لإزالة أية أوساخ أو إفرازات دهنية.

2. جفف وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

3. ضع كمية صغيرة من كريم نيڤيا الأبيض الكلاسيكي في وعاء صغير.

4. أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي إلى الكريم.

5. اخلط المكونين جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

6. ضع الخليط على وجهك بلطف، تجنب منطقة العينين.

7. اترك الخليط على وجهك لمدة قصيرة، ثم اشطفه بالماء البارد.

8. قومي بتجفيف وجهك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

كما يرجى مراعاة أن استخدام عصير الليمون قد يكون مهيجًا للبشرة، لذا يُفضل إجراء اختبار تحسس على جزء صغير من البشرة قبل تطبيق الوصفة على وجهك.