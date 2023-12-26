هتخلي جوزك يتجنن عليكي .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعي النساء المتزوجات بشكل دائم للظهور بمظهر جذاب سواء كان مظهر داخلي أو مظهر خارجي فتقوم بالبحث عن وصفات فعالة طبيعية من أجل العناية بالبشرة والشعر، ويعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدًا للبشرة والشعر إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر وبشرة بصحة جيدة عليك اعتماد القرنفل في الوصفات الطبيعية.

مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

هذه الوصفة هي عبارة عن خليط من القرنفل وزيت الزيتون، وهما من المواد الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، كما أنها تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

المكونات:

1/4 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زيت القرنفل. طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

اخلطي زيت الزيتون وزيت القرنفل جيدًا في وعاء صغير.

سخني الخليط قليلًا في حمام مائي.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون للشعر