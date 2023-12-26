"مافيش هدوم هتترمى تانى".. طريقة جهنمية هتخلصك من بقع الحبر من الملابس البيضاء والملونة نهائيا وبدون اى مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بقع الحبر من البقع القوية التى تظهر ثابتة على الملابس فيكون من الصعب التخلص منها، مما يؤدي إلى عدم ارتداء هذه الملابس مرة أخرى، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طرق فعالة لتنظيف الملابس البيضاء والملونة من بقع الحبر الصعبة، ومن خلال البحث توصلنا إلى طرق فعالة هتخلصك من بقع الحبر نهائيا وبكل سهولة.

طريقة جهنمية هتخلصك من بقع الحبر من الملابس البيضاء والملونة نهائيا

إستخدام الخل للتخلص من بقع الحبر

من المعروف أن الخل يستخدم فى طرق كثيرة وهو من أشهر الطرق التي تستخدم لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء،كل ماعليكٍ هو إتباع الخطوات الآتية:

فى البداية يتم عمل محلول مكون من كوب من الماء وملعقة كبيرة من صابون غسل الأطباق وبعض قطرات من الخل. ثم نضع الخليط على بقعة الحبر الموجودة بالملابس البيضاء ونتركها لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك يتم مسحها بقطعة من القماش مع التكرار، وتغسل بالطريقة المعتادة.

طريقة إستخدام الكحل الطبي للتخلص من بقع الحبر

فى البداية نضع قطعة من القماش أسفل الملابس المبقعه بالحبر حتى لا يتم تسريب الكحول، ثم نضع الكحول الطبي على قطعة من القطن ويتم تمريرها على بقعة الحبر مع التكرار حتى يتم إزالتها نهائيا، ثم تشطف الملابس جيداً.

طريقة إستخدام معجون الأسنان للتخلص من الحبر

يستخدم ايضا معجون الاسنان العادي وليس الجل للتخلص من بقع الحبر الصعبة، نضعه مباشرةً على البقعة ويترك 5 دقائق ثم نفركه بالأصابع، حتى نتخلص من البقع نهائياً.