وصفات طبيعيه لإزالة شمع الأذن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلآم الأذن، وذلك بسبب تكون الشمع بكثرة داخلها، فيحتاج الأشخاص من وقت إلى لآخر إلى تنظيف كتل الشمع المتكونة بكثرة، ولكن يجدون معاناة في جلسات التنظيف الخاصة عند الأطباء، وإذا لجؤا إلى تنظيفه بمفردهم، يمكن أن يتسببوا في إيذاء أذنهم فتتفاقم المشكلة بدلًا من حلها

ما هو شمع الأذن :

شمع الأذن هو عبارة عن مادة صمغية مكونة من خليط إفرازات الغدد العرقية والغدد الدهنية والخلايا الميتة

فوائد شمع الأذن:

تعمل على حماية الأذن من الأتربة، أو دخول الأجسام الغريبة بداخل الأذن، وتواجدها مُفيد بالفعل

أضرار شمع الأذن:

تراكم الشمع بشكل كبير داخل الأذن، يمكن أن يسبب بعض الأضرار، وذلك بسبب انسداد طبقة الأذن بهذه المادة الشمعية، مما يؤدي تراكم تلك المادة إلى ضعف السمع

وصفات طبيعية لإزالة شمع الأذن:

1- وصفة خليط زيت الزيتون والجلسرين والخل:

المكونات:

5 قطرات زيت زيتون – 5 قطرات جلسرين – 10 قطرات خل أبيض – القليل من ملح الصوديوم المذاب (يمكن إحضاره من الصيدلية).

طريقة التحضير:

– يتم عمل خليط مكون من مزيج زيت الزيتون، والجلسرين، والخل، مع إضافة القليل من ملح الصوديوم المذاب.

– ضعي من هذا الخليط 5 قطرات في كل أذن، باستخدام القطارة، لتسهيل الوضع.

– يترك الخليط داخل الأذن لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم تنظفيها برفق باستخدام قطن الأذن أو “الودانة”.

2- وصفة الماء المالح:

من أفضل الوصفات الطبيعية المنزلية السهلة لإزالة شمع الأذن، فهي تساعد في تليين الشمع المتراكم وتسهيل تنظيفه.

– ملعقتين من الملح على نصف كوب ماء.

– ضعي هذا الخليط في القطارة، وضعي 5 قطرات في كل أذن.

– يترك الخليط داخل الأذن لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم تنظفيها برفق باستخدام قطن الأذن أو “الودانة”.

3- زيت الأطفال:

– ضعي زيت الأطفال في القطارة، وضعي بعض القطرات في كل أذن.

– أتركيه داخل الأذن لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم نظفيه برفق باستخدام قطن الأذن أو “الودانة”

4- الخل:

هذه من أقدم الوصفات الطبيعية لإزالة شمع الأذن المتراكم، كما أنه مفيد في التخلص من البكتريا المتراكمة فى الأذن.

– ضعي الخل الأبيض في القطارة، وضعي بعض القطرات في كل أذن.

– أتركيه داخل الأذن لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم نظفيه برفق باستخدام قطن الأذن أو “الودانة”.

5- وصفة زيت الزيتون:

يساعد زيت الزيتون في تليين الشمع المتراكم في ألأذن، بالإضافة إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أنه يحتوي على مضادات قوية لقتل البكتريا والفطريا.

– ضعي زيت الزيتون الدافئ في قطارة، وضعي بعض القطرات في كل أذن، أو اغمسي قطنة به وأمسحي داخل الأذن.

– أتركي زيت الزيتون داخل الأذن لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم نظفيه برفق باستخدام قطن الأذن أو “الودانة”.