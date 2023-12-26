"هتندم انك كنت بترمية".. فوائد واستخدمات مذهلة لقشر البطاطس عمرها ماتخطر ببالك دي أغلى من الذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس لاغنى عنها فى اي منزل لأنها يمكن تحضيرها بطرق كثيرة، ويحب تناولها الصغار والكبار، ولكن ربات البيوت بعد كل عملية طهى يتخلصوا من قشور البطاطس ويرمونه، دون أن يعرفوا مدي فوائده وإستخدماته التى ليس لها مثيل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال فوائد واستخدمات لقشور البطاطس لم تكن تعرفها من قبل، هتحللك كل مشاكلك .

استخدمات وفوائد مذهلة لقشر البطاطس عمرها ماتخطر ببالك دي أغلى من الذهب

تعدد استخدمات قشر البطاطس فيمكنك استخدمها للبشرة فهيا تضئ البشرة، ويمكنك استخدمها أيضا لتنظيف المطبخ، وصنع صابون طبيعى للبشرة واستخدمات اخري كثيرة سوف نستعرضها لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

قشر البطاطس للعناية بالبشرة

تحتوى قشور البطاطس على فيتامينات ومواد مفيدة للبشرة، ويمكنك استخدامها كقناع طبيعي لتنقية البشرة وترطيبها.

قشر البطاطس لبشرة ناعمة ونظيفة

لاحتوائها على بروتين طبيعي يساعد في الحصول على بشرة ناعمة، ويساعد أيضًا في التخلص من الجلد الميت.

قشر البطاطس لعلاج تقطيم الأظافر

يمكنك استخدام قشور البطاطس لعلاج مشكلة تقطيم الاظافر التي يعاني منها الكثير من الاشخاص حيث أنها تعمل على اعادة بناء الاظافر بشكل افضل بكثير .

قشر البطاطس لصنع الصابون الطبيعي

يمكنك تجفيف قشور البطاطس وطحنها جيداً لاستخدامها في صنع صابون طبيعي يحتوي على فوائد مذهلة للبشرة.

قشر البطاطس لتنظيف المطبخ

قشور البطاطس من أكثر المواد الفعّالة في تنظيف الأواني والمقالي، حيث يمكنك استخدامها كمنظف طبيعي لإزالة الأوساخ الصعبة على أسطح الطهي.