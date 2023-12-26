خبر صادم لا يصدقه عقل أول دولة عربية تسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل وتمنع رجل من تعدد الزوجات كارثة سودا ... علامات يوم القيامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نسمع كل يوم عن خبر صادم حول موضوع الجواز، ودائما حول العالم توجد عادات وتقاليد بخصوص عادات الزواج تختلف من دولة إلى أخرى، ففي مصر يتم دفع مهر لز للفتاة، أما في بعض القبائل في المملكة العربية السعودية فيتم دفع غزال أحمر مقابل هذه المرأة، وهو يكون مهر الفتاة. أما بالنسبة لبعض الدول مثل الهند يتم وزن الفتاة بالذهب على حسب وزن الفتاة، يتم دفع مقابل وذهب، فهذه عادات وتقاليد تختلف بين الدول، حتى في يوم الزفاف، تختلف كل دولة في إقامة الزفاف، هناك دول مثل الهند تقوم الزفاف على سبعة أيام، وفي دولة مثل مصر يكون الزفاف يوم واحد. وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن دولة وافقت على قرار صادم جدا.

دولة تسمح بزواج الفتيات من أكثر من رجل : أكد الدكتور منير بن صالحة إن التشريعات في دولة تونس تنص على أنه يمكن للمرأة أو الفتاة الزواج من أكثر من رجل في نفس الوقت. وقد تم تداول رأي الدكتور منير بن صالح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب الكثير من المتابعين عبر مواقع المنصات الاجتماعي، خصوصا فيديو لسيدة تونسية تسمى الحاجة سندس، تقول أنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجل أن في نفس الوقت، كما نشرت عبر حسابها على موقع تيك توك فيديو توضح فيه أنها في الفترة المقبلة ترغب أن تبحث عن زوجين وتتزوج هما معا.