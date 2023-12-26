دلعي جوزك ليلة الخميس.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما تشعر السيدات بأن يكونوا ذو بشرة جميلة وجسم متناسق ولكن عندما يتقدمون بالعمر تظهر عليهم علامات ترهل وتجاعيد وتشعر السيدة بعد ظهور تلك العلامات انها لما تعد جميلة كما كانت وذلك يؤثر سلبياً على نفسية كل سيدة لكن مع ظهور التكنولوجيا والتطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الان اصبح هناك أجهزة ومنتجات تساعد على حفاظ السيدات جمالهم وان يبدون بشكل اصغر ولكن غالبا قد تكون تلك المنتجات و الأجهزة باهظة الثمن لذلك من خلال بعض المكونات الطبيعية يمكننا أن نقوم بعمل منتجات رخيصة الثمن وذات تأثير فعال على البشرة وهذا ما سوف نخبركم به في مقال اليوم .

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل: نقوم بتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل كالاتي: إضافة كمية من زيت الزيتون مع بعض حبات القرنفل ووضعهم برفق على الجزء المترهل في الجلد.

يتم القيام بفرك المزيج على هذا الجزء مع الاستمرار في الفرك لكي تشعري بدفء على جسمك.

إحضار غطاء بلاستيك ونغطي المكان الذي قمت بتدليكه مع تركه لمدة 20 دقيقة على الاقل.

غسل المكان وشطفه بالماء بشكل جيد. فوائد وصفة القرنفل وزيت الزيتون للبشرة يُعدّ تركيبة زيت الزيتون مع القرنفل علاجًا طبيعيًا فعالا للعناية بالبشرة والجسم سويا، حيث يُغذي زيت الزيتون البشرة وترطيبها ويحفظ خلاياها من الأضرار ويخفف من الالتهابات، ويشمل على مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية البشرة من التجاعيد وأعراض الشيخوخة الظاهرة، وبالوقت ذاته يوجد فى القرنفل عناصر غذائية هامة لصحة البشرة على راسها الفيتامينات مثل فيتامين C و E وكذلك الألياف الغنية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الاضرار الناتجة عن الأشعة الشمسية.