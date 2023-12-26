مفيهاش خربوش.. اشتري أرخص سيارة مستعملة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط وموفرة في البنزين.. فبريكا من الداخل

مواصفات سيارة فيات ١٢٨نسخة:

وجاءت النسخة فيات 128، والتي سوف نخبرك معنا في مقال اليوم بطلاق خارجي باللون الأزرق، ما حالة؟ أل في بركة من الداخل ما عدا. بعض الأجزاء، بينما تم عمل جمع صيانة. داخل السيارة، وتغيير أطقم الزيوت والسيور.

وتضمن سيارة فيت 128إلى موديلات 1985، وتضم السيارة جانب رياضي مع واجهة قياسية دون أي دخول تعديلات فيها، مع صادم أمامي حديدي مدعوم بإشارات ضوئية عالية، ومصابيح مربعات الشكل. ماشي. ومقوم رباعي الأبواب، وسعة تخزين خلفية، وإضاءة داخلية، وأيضا تحتوي سيارة فيت موديل 1985. من الداخل على مقاعد من الجلد نظام صوتي ترفيهي مع مدخل أي وإكس وراديو كاسيت و ناقل سرعات يدوي منيول مكون من خمس نقلات بالإضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات بتقنية الجر الأمامي.

اراء الخبراء في سيارة فيات موديل ١٢٨:

كان هناك كثير من الآراء لبعض مستخدمين هذا النوع من العربيات، وأشار الكثير من مستخدمين العربيات وأصحاب الخبرة في مجال العربيات أو السيارات بأنها عربية جيدة. وسعرها اقتصادي جدا بالنسبة للأسعار المرتفعة الخاصة بالعربيات اليوم، وأنه يمكن لمن لديه المقدرة أن يقوم بشراء تلك السيارة، وسوف تكون جيدة جدا مع

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