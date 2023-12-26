"كارثة بكل المقاييس".. احذر من استخدام الغلاية الكهربائية أو الكاتيل بهذه الطريقة يسبب أمراض خطيرة.. اعرفها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغلاية الكهربائية أو الكاتيل من أكثر الأدوات المنزليه استخداماً، فهي تغلي المياه فى وقت صغير جداً، مقارنتها بالإبريق المستخدم على البوتجاز ، إلا أن في المقابل له أضرار صحية خطيرة، ولذلك لكثرة الاستعمال تتسبب في ظهور الرواسب الجيرية والتي إذا تركت مترسبة على جدران الكاتيل تسبب أمراض خطيرة، سوف تعرف ذلك بالتفاصيل خلال السطور القليلة القادمة.
خطورة إستخدام الغلاية الكهربائية أو الكاتيل
كثرة استخدام الغلاية الكهربائية دون أن يتم تنظيفها جيدا تترسب الأملاح على سطح جدار الكاتيل وهي عبارة عن أملاح الماء بسبب كثرة الغليان وتبخر الماء مما يكون سبب في ترسيب الجير والكالسيوم على سطح الغلاية، مما يسبب أمراض خطيرة جدا، لذلك لابد من تنظيفها جيدا وسوف تعرفون طريقة تنظيفها فى هذا المقال.
خطورة عدم تنظيف الغلاية عند استخدامها
تراكم السموم في الجسم، وقد تسبب الإصابة بالسرطان، وأيضا ضمور في العضلات، والشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.
لتجنب مخاطر الغلاية استخدم هذه الطريقة لتنظيفها
لابد من تنظيف الكاتيل بشكل دوري حتى لا تتكون رواسب تسبب مخاطر لجسمنا، كل ماعليك هو إتباع الخطوات الآتية:
- فى البداية نضع نصف كوب من الخل في الكاتيل، ثم قومي بوضع كمية من الماء وشغلى الكاتيل ليغلى حتى يفصل الكاتيل تماما.
- ثم انتظري حتى يبرد الماء الموجود بالكاتيل، ومن ثم أعيدي تشغيله مرة آخري.
- بعد ذلك يمكنك سكب الماء وشطف الكاتيل بشكل جيد، وكرري الطريقة عند اللزوم.