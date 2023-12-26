رزق الشباب ..وظائف وزارة البترول للرجال 2023 برواتب مجزية ..الشروط المطلوبة للتسجيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الشباب الخريجين عن فرصة عمل جيدة لبناء مستقبلهم وتخطى مصاعب الحياة، ولقد اعلنت وزارة البترول عن وجود وظائف 2023 شاغرة وبرواتب شهرية مجزية ومكافئات وحوافز لذوي الخبرة والكفاءات العالية، وتعتبر هذه الوظائف لوزارة البترول من أهم الوظائف الحكومية لانها تقدم مميزات كثيرة للعاملين بها،وتتميز وزارة البترول بأنها من ضمن الوزارات التي يعمل بها عدد كبير ويوجد بها تخصصات مختلفة وشاملة وتعمل دائماً على تحسين الوضع الاقتصادي، وخلال الساعات الماضية أعلنت وزارة البترول بشكل رسمي عن توفر 22 وظيفة في عدة تخصصات للرجال وأصحاب المؤهلات العالية، لذلك تابعوا معنا المقال التالى لكي نتعرف اكثرعلى وظائف وزارة البترول للرجال 2023.

لقد اعلنت وزارة البترول عن تخصيص رابط الكتروني لها بخصوص الوظائف الجديدة عليه، حيث تتم عملية التسجيل وملء الاستمارة بشكل إلكتروني والقيام بالخطوات الاتية:

التسجيل بالدخول عبر موقع وزارة البترول والثروة المعدنية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الوظائف.

حدد التخصص المطلوبة.

ثم الضغط على تقدم الآن.

إضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الرقم القومي.

سنة التخرج.

رقم الهاتف.

المحافظة.

المؤهل الدراسي.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

اهم شروط وظائف وزارة البترول

لقد قامت وزارة البترول بالإعلان عن ضوابط هامة للالتحاق بالوظائف الجديدة ومن الضروري أن يقوم المتقدم بالإطلاع عليها قبل ان يبدا فى عملية التسجيل والتي تأتي على النحو التالي:

يكون المتقدم مصري الجنسية.

يكون المتقدم حاصل على هندسة قسم بترول أو بكالوريوس قسم بترول دفعة 2019.

لا يقل التقدير العلمي للمتقدم عن جيد جداً.

يقوم المتقدم باجتياز فترة تدريب في المجال لا تقل عن 12 شهر.

يكون المتقدم أنهى الخدمة العسكرية وغير مطلوب وتقديم المستدات اللازمة.