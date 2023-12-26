ولا عمرها تخطر ببالك.. طريقة جهنمية مرارة الفراخ لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائياً.. احلى من الليزر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الزائد من اكثر المشاكل التى يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، ويجعلهم يبحثون عن طرق للتخلص منه نهائيًا، كما أن الطرق الأخرى أصبحت مكلفة للغاية، ومن خلال البحث توصلنا إلى حل بإستخدام مرارة الفراخ هيخلصك من الشعر الزائد بكل سهولة.

طريقة جهنمية لإزالة الشعر الزائد من الجسم بإستخدام مرارة الفراخ

عمرها ماتخطر ببالك انه مرارة الفراخ يمكن استخدامها لتقليل نمو الشعر وظهوره، حيث يمكنك إزالة الشعر أولًا بأي طريقة تفضليها، ثم قومي بغسل المنطقة جيدًا، ومن ثم يمكنك وضع المرارة واتركيها فترة، ثم تخلصى منها واغسلي تلك المنطقة بالماء جيداً، وضعي كريم مرطب ذو رائحة جيدة، حتى لا تترك رائحه غير مستحبة ويمكنك تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة على فترات متباعدة، حتى تحصلين على النتيجة مبهرة.

مامدي فاعلية مرارة الفراخ فى إزالة الشعر ؟!

وفى الواقع لايوجد دليل أو اساس علمي يثبت فعالية إزالة الشعر بمرارة الدجاج، ولكن قد أظهرت بعض الدراسات أن المرارة تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تُسبب التهابًا في بصيلات الشعر، مما قد يؤدي إلى تقليل نمو الشعر أو منع نموه نهائيًا، ولكن، هناك أيضًا بعض الدراسات التي أظهرت أن إزالة الشعر بمرارة الدجاج لا تختلف عن الطرق التقليدية فى إزالة الشعر.

طريقة استخدام النشا لإزالة الشعر الزائد من الجسم

يمكنك استخدام مرارة الماعز ودقيق النشا، لتقليل نمو الشعر حيث يمكنك وضع الدقيق على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، ثم ضعي المرارة فوق الدقيق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بعد ذلك يمكنك غسل المنطقة جيدًا وترطيبها بالكريم المناسب.