ياريتني عرفتها من زمان .. حيلة جهنمية لتسليك " عيون البوتجاز " في أقل من دقيقة .. مكونات متوفرة بكل منزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العناية بنظافة الأجهزة التي تتواجد في المطبخ من المهام التي تتولاها ربات المنزل بشكل كبير حيث أن جهاز مثل البوتجاز على سبيل المثال يتم التعامل معه بشكل كثيف على مدار اليوم فيتم تحضير شتى أنواع الأطعمة من خلاله لذا فإن العناية به ضرورية كي يتمكن من تقديم نفس الأداء لفترة طويلة ليس فقط ف المنازل ولكن أيضا في المطاعم حيث يكثر الضغط عليه بشدة ، ومن أكثر الأماكن التي تكون عرضة للأوساخ وتراكم الدهون بها هي عيون البوتجاز التي يصعب على البعض منا تنظيفها بشكل جيد لذا فإننا سنعمل على توضيح بعض الطرق السحرية والرائعة التي تمكنك من الحصول على نظافة كما الجديدة .

– مكونات تنظيف وتسليك عيون البوتجاز أحضري مقدار كوب ونصف من المياه

4 ملعقة كبيرة من الخل.

3 ملعقة كبيرة بيكربونات.

3 ملعقة طعام صابون سائل.

2 من حبات الليمون. – طريقة عمل وصفة تنظيف وتسليك عيون البوتجاز نضع كل المكونات التي سبق أن أحضرناها معا في إناء

عقب الحصول على ذلك المزيج نقوم برش القليل منه على كل عين وتركها لمدة ربع ساعة

ثم قومي بوضع العيوان في الحوض وغسله بواسطة المياه بشكل جيد ثم اتركيها حتى تجف تماما

ستلاحظين أن العيون عادت كالجديدة خالية من أي ترسيبات كالدهون

كل ما علي هو إعادة العيون وتركيبها في البوتجاز مرة أخرى واستعمال التركيبة كل ما دعت الحاجة لذلك .