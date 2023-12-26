وصفة فعالة ومجربة للتخلص من "قشرة الشعر" نهائيا بمكونات طبيعية والنتيجة هتبهرك من اول استخدام.. جربيها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فى فصل الشتاء يعاني الكثير من مشاكل الشعر ومن أبرزها ظهور قشرة فى فروة الشعر وجعله يتساقط، لذا يتسائل الكثر عن وصفة لإزالة القشرة من الشعر نهائيا، من أجل الحصول على شعر صحى وأكثر حيوية، وفى هذا المقال سوف نتعرف على الأسباب ظهور قشرة الشعر بكثرة فى فصل الشتاء، وافضل وصفة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا.

هناك وصفات كثيرة للتخلص من القشرة، افضلها هى وصفة الليمون وزيت الزيتون، ويمكنك إحضارها بكل سهولة، فهذه الوصفة يمكنها أن تقضي على القشرة نهائيًا، بالإضافة إلى أنها تعالج تساقط الشعر وتساعد ايضاً على زيادة كثافته، وهذه الوصفة تكون كالتالى:

2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

ومنشفة دافئة ورطبة.

كيفية تحضير الوصفه السحرية للتخلص من القشرة

فى البداية لكي تستطيع تحضير هذه الوصفة لإزالة القشرة، يجب أن نحضر بولة ونضع فيها كافة المكونات السابق ذكرها مع بعضها جيدًا.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس وهي رطبة، ومن الضروري أن تقومي بتدليك فروة الرأس برفق حتى تساعدي على تنشيطها لأكبر درجة.

بعد ذلك قومي بلف المنشبة الدافئة الرطبة على الشعر ثم اتركيه لمدة تلت ساعة تقريبًا.

وأخيراً قومي بغسل شعرك بنوع الشامبو المناسب لشعرك، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فقط فى الأسبوع، للحصول على أفضل واسرع النتائج.