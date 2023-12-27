دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام