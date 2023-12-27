حتى هذا التوقيت.. التنبيه من هطول أمطار على المدينة المنورة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستمر التنبيهات من هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة، إذ نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على المدينة المنورة.

وأشار إلى أنها تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع.

الطقس في المدينة المنورة

ولفت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة فجراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء الغد.

شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ومن ضمن تعليماتها عند هطول الأمطار، أكدت عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

التعامل مع هطول الأمطار

وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

وبينت أن هناك توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، متضمنة الرياض العاصمة ورماح وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج، ومناطق الشرقية وعسير.

وذكرت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.