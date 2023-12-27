"وصفة جهنمية".. دلعي جوزك ليلة الخميس .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد الزواج، يسعى الكثيرون من السيدات للعناية بأزواجهن وأنفسهن، بهدف تحقيق حياة سعيدة خالية من المشاكل ومع ذلك، يشكل الاهتمام بالبشرة، وخاصة الوجه تحديا نظرا للتكلفة العالية للعناية بالبشرة في صالونات التجميل، والتي قد لا تكون ميسورة لدى ربات المنازل لهذا، تأتي الحاجة إلى البحث عن الطرق البديلة التي يمكن تطبيقها بتكلفة أقل، وسنوضح الآن خلطة مكونة من زيت الزيتون والقرنفل وتأثيراتها الإيجابية.

خلطة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يمكنك إعداد خلطة القرنفل وزيت الزيتون في المنزل باستخدام المكونات البسيطة وهي القرنفل وزيت الزيتون الطبيعي، ولتحقيق أفضل النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية: