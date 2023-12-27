“ابسط ياعم الزيادات نزلت” .. الحكومة تعلن عن جدول زيادة المعاشات المقررة في يناير 2024 .. شوف هتزيد كام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -في ظل الترقب المستمر والانتظار المتزايد لتاريخ زيادة المعاشات في عام 2024، تأتي التطورات بسرعة مع إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر تصبح تصريحاته محل اهتمام عديد من المواطنين، خاصة مع إعلان جدول الزيادات الذي يمثل خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الراهنة فيما يلي، سنلقي الضوء على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الإعلان.

جدول زيادة المعاشات المقررة في يناير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين، عن زيادة كبيرة في الحد الأقصى للمعاشات، حيث ارتفع إلى 10,080 جنيهًا، متجاوزا توقعات الجميع وشهد الحد الأدنى أيضًا زيادة ليصل إلى 1,300 جنيهًا، بدلاً من الرقم السابق البالغ 1,105 جنيهات ومن المقرر تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يناير المقبل على الجانب الآخر، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,000 جنيه، بارتفاع يصل إلى 300 جنيه، بهدف تحسين مستوى التأمين وتعزيز الوضع الاقتصادي للمستفيدين في الظروف الراهنة.

موعد صرف معاشات شهر يناير

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بدقة عن بداية عملية صرف معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 11 مليون مواطن يستفيدون من التأمينات الاجتماعية في الدولة ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من أول أيام شهر يناير 2024، ومن المقرر أن تستمر لمدة لا تقل عن 6 أيام متواصلة، وذلك وفقاً للجدول التالي:

الاثنين، 1 يناير 2024.

الثلاثاء، 2 يناير 2024.

الأربعاء، 3 يناير 2024.

الخميس، 4 يناير 2024.

الأحد، 7 يناير 2024.

الاثنين، 8 يناير 2024.

ويأتي هذا الإعلان لضمان تيسير عملية استلام المعاشات للمستحقين خلال الفترة المحددة.