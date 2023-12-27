متقولش معرفش .. لو ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !! .. احذر من ظهور هذه العلامه علي الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجة عنك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينبغي عليك أن تكون حذرًا دومًا وأن تلاحظ عن كثب قبل أن يحين وقت فوات الأوان. تم تداول أقاويل بين المواطنين تحذر من رسالة احتيال على تطبيق الواتس آب في مصر تدعي هذه الرسالة أن إسرائيل قامت بتخريب تطبيق الواتس آب في مصر، وتدعي أن الرسالة التي تظهر لك تمثل تسللًا من قبل إسرائيل لهاتفك ووفقا للمصادر، تحتوي الرسالة على رابط مشفر، وعند النقر عليه يتم اختراق الهاتف والوصول إلى جميع بياناته، بما في ذلك الرسائل والصور وجهات الاتصال تحث المصادر المواطنين المصريين على أخذ الحيطة وعدم النقر على أي رسائل مشبوهة تصل إليهم عبر تطبيق واتس آب.

علامات تشير إلى أن الواتس آب تم اختراقه

من بين العلامات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي ظهور علامة “قيد الاستخدام على جهاز آخر” في إعدادات تطبيق WhatsApp إذا رأيت هذه العلامة، فهذا يعني أن حسابك متصل بجهاز آخر غير الجهاز الخاص بك، ويمكن أن يكون ذلك جهازًا كمبيوترا أو هاتفا ذكيًا أو جهاز لوحي.

تشمل العلامات الأخرى:

ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بتنفيذها. بطء أداء WhatsApp، إذا كان التطبيق يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على استخدامه في الخلفية. استنزاف سريع لبطارية الهاتف، حيث يشير ذلك إلى وجود تطبيق يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة.

ماذا تفعل في حالة ملاحظة أحد هذه العلامات؟