متى تتحول الشامة إلى علامة على الإصابة بالسرطان؟.. طبيبة جلدية تجيب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجود الشامة في الوجه من علامات الجمال المعترف بها، لكن هناك حالات تتحول فيها تلك الشامة إلى خطر يهدد حياتك، إذ اكتشف العلماء وأطباء الجلدية أن هناك أنواع من سرطانات الجلد تظهر أسفل تلك الشامة، وهناك علامات توضح الفرق بين الشامة الطبيعية وتلك التي تتحول إلى بؤرة سرطانية.

متى تتحول الشامة إلى علامة على سرطان الجلد؟

وخلال حديثها لـ«هُن» عددت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، العلامات التي تدل على وجود سرطان في الجلد بسبب الشامة قائلة: «الشامات التي تظهر في عمر متأخر بعد التلاتين والأربعين، والتي تحدث في الأماكن المعرضة للشمس، والتي يكون معدل نموها سريع كلها مؤشرات تدل إنها شامة سرطانية، لابد أن نأخذ بالاعتبار والأهمية ولا نتجاهل وجودها، في شامات موجودة وعايشة بقالها فترة وبدأ يحصل لها تغيرات مفاجئة، يتغير لونها أو تكبر بسرعة، يظهر عليها قشرة، لونها يتغير، يحصل لها نسخ، يحصل ظهور شامات صغيرة حوليها شكلها يبقى غير منتظم، أماكن لونها غامق وأماكن أفتح، رغبة في الهرش، تضخم في الغدد الليمفاوية القريبة من الشامة، كل دي عوامل خطيرة تستدعي زيارة طبيب وعمل منظار الجلد، وأخذ خزعة من الجلد للتأكد من الشامة وإذا كان فيها خلايا سرطانية».

الشامات الآمنة

وشددت «سند» على أهمية التركيز مع تغيرات الشامة، وقالت إن هناك ايضًا شامات آمنة:«مهم ناخد بالنا من اي شامة موجودة لإن إحتمالية تحول الشامة لشامات سرطانية بتبقى علامات واردة، العوامل التي تدل على إن الشامة حميدة هي ظهور الشامة في عمر صغير، الشامات التي تعيش سنين طويلة لا يحدث بها أي تغيرات إلا من زيادة بسيطة أما إذ حدث لها تغيرات مفاجئة نسبيًا، لابد أن ننتبه من أن يكون حدث بها تحولات سرطانية».