"العون الإنساني السودانية" تضع آلية لإيصال المساعدات للنازحين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكلت مفوضية العون الإنساني السودانية ومجموعة المنظمات الطوعية العربية والإسلامية آلية لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين في السودان بعد الأحداث الأمنية.

وأفاد مفوض العون الإنساني بالسودان الدكتور المبارك يوسف في تصريح صحفي، بعد اجتماع عقد بمقر المفوضية ببورتسودان اليوم مع المنظمات العربية والإسلامية، وذلك للتشاور حول عمليات النزوح وتدفقات النازحين حاليًا، أن المنظمات أبدت استعدادها لتقديم المساعدات في المجالات الطبية، وتقديم السلال الغذائية الجاهزة “وجبات” في مجال التعليم.

الاحتياجات الإنسانية

وأكد “يوسف” أن الاجتماع طلب من المنظمات أهمية مراعاة المرونة ومساعدة التمويل لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقال: إنه جرى توضيح حجم التمويل المتوقع من المجتمع الدولي للمنظمات، مبينًا أن التمويل المخصص للسودان من مؤتمر جنيف لم يصل منه سوى 25% مايعادل 2،6 مليون دولار فقط.