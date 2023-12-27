أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السمك من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ويتميز السمك بأنه سهل الهضم، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، سواء مشوياً أو مقلياً، كما تحتوي الأسماك على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان، كالكالسيوم المفيد للعظام، و الاوميجا 3 المفيدة في زيادة التركيز، لكن ليست كل أنواع الأسماك صالحة للأكل، فهناك بعض الأنواع تشكل خطراً كبيراً على صحتك وقد تؤدي إلى وفاتك.
اسماك تؤدي إلى الوفاة
أثبتت الدراسات العلمية وجود مجموعة، من الأسماك الضارة بالصحة وقد تؤدي إلى الوفاة ، لاحتوائه على مستويات عالية جداً من المادة الزئبق السام إن تناول الكثير، منه يمكن أن يسبب تلف في الرأس ويضر خطرا كبيرا بجسم الإنسان ، بشكل عام لهذا السبب لا ينصح بتناول هذة الأنواع من الأسماك المليئة بمادة الزئبق الضار، وهذه الأنواع هي كتالي :
- سمكة تسمى الأرنب أو السمكة المنتفخة.
- سمك العقرب.
- سمك القط.
- سمك الأسد.
- سمك البقرة.
- سمك البلامة.
- سمك القرش.
- سمك أبو سيف.
- سمك الخشن البرتقالي.
نصائح مهمة عند شراء السمك
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأسماك للتأكد من أنك تتناول الأسماك المفيدة لجسمك وأنك تحصل على القيمة الغذائية الكاملة منه هذه النصائح هي:
- تجنب شراء الأسماك ذات الروائح الكريهة لأنها قد تكون فاسدة.
- يجب أن تكون السمكة صافية وفاتحة اللون.
- يتم اختيار السمكة بيدك لأنها عند ضغطك عليها تترك أثرً في مكان الضغط وهذا يدل علي أن هذه السمكة غير صالحة للاستخدام الآدمي