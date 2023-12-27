أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

اسماك تؤدي إلى الوفاة

أثبتت الدراسات العلمية وجود مجموعة، من الأسماك الضارة بالصحة وقد تؤدي إلى الوفاة ، لاحتوائه على مستويات عالية جداً من المادة الزئبق السام إن تناول الكثير، منه يمكن أن يسبب تلف في الرأس ويضر خطرا كبيرا بجسم الإنسان ، بشكل عام لهذا السبب لا ينصح بتناول هذة الأنواع من الأسماك المليئة بمادة الزئبق الضار، وهذه الأنواع هي كتالي :

سمكة تسمى الأرنب أو السمكة المنتفخة.

سمك العقرب.

سمك القط.

سمك الأسد.

سمك البقرة.

سمك البلامة.

سمك القرش.

سمك أبو سيف.

سمك الخشن البرتقالي.

نصائح مهمة عند شراء السمك

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأسماك للتأكد من أنك تتناول الأسماك المفيدة لجسمك وأنك تحصل على القيمة الغذائية الكاملة منه هذه النصائح هي: