"خراب بيوت مستعجل".. بيان عاجل من الشرقية للدخان بأسعار السجائر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في جميع محافظات مصر.. أعرفها قبل أي حد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر أسعار السجائر أحد أهم المحاور التي يبحث عنها الكثيرين في الوقت الحالي بالأخص بعد الزيادة الهائلة والغير مسبوقة التي شهدتها مؤخراً، حيث تجاوز عدد المدخنين في مصر حالياً ما يقرب من 30 مليون مدخن، وقد أشار رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الأستاذ إبراهيم إمبابي إلى أنه لا يوجد سبب منطقي لإرتفاع أسعار بعض الأصناف من السجائر المتداولة في الأسواق المحلية مما جعل الجميع يتساءل عن سر هذا الأمر.

تتفاوت أسعار عبوة ميريت “Merit” بجميع أنواعها حتى 74 جنيهاً.

تتراوح أسعار مارلبورو “Marlboro” بكل أنواعها حتى 69 جنيهاً.

بينما أسعار السجائر المارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها تصل إلى ما يقرب من 59 جنيهاً.

تصل أسعار ال أند ام “L&M” بأنواعها إلى حوالي 50 جنيه في مصر.

كما تصل أسعار التبغ المُسخن “HEETS Selections” إلى 56 جنيهًا تقريباً بكل أنواعها في مصر.

بالنسبة إلى سجائر كليوباترا كينج سايز تأتي بسعر حوالي 27 جنيه.

بينما سجائر كليوباترا سوفت كوين بسعر 27 جنيهاً تقريباً.

سجائر كليوباترا بوكس بحوالي 27 جنيهاً.

بالإضافة إلى ذلك سجائر كليوباترا سوبر بسعر ما يقرب من 27 جنيهاً.

وأخيراً تأتي سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) بسعر حوالي 27 جنيه مصري. خطورة السجائر على صحة الإنسان مما لا شك فيه أن السجائر عامل أساسي للكثير من المشاكل الصحية الخطيرة، وعلى الرغم من ذلك يتناولها العديد من الأفراد بينما لها العديد من الآثار الضارة من بينها التالي:

الإصابة بالعديد من الأمراض السرطانية من أبرزها سرطان الرئة وكذلك سرطان الدم وغيرها.

إهدار مبالغ هائلة من المال التي يمكن الإستفادة منها بطرق مفيدة أخرى.

يؤدي إلى تلوث الهواء بشكل كبير بسبب المركبات الضارة التي تنتج أثناء التدخين.