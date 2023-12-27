"هتحسدك كل صديقاتك.. ” مكون مذهل ضعيه علي بشرتك قبل الخروج وهتشوفي بياض ونعومة وتفتيح خرافي هتبهرك

وصفة الكركم لتفتيح البشرة

تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات الآمنة على البشرة لما لها من فوائد عديدة يمكن أن تستفيد بها البشرة. حيث يعتبر الكركم من أكثر الأعشاب المهمة والضرورية التي تستخدم في وصفات التفتيح، وذلك لأنه يعطي البشرة حيوية ونضارة. كما توجد به العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل بصورة فعالة على تفتيح البشرة.

مكونات وصفة الكركم لتفتيح البشرة

لتحضير تلك الوصفة بسهولة ويسر، كل ما عليك هو توفير المكونات التالية:

عدد 2 ملعقة من الكركم

عدد 2 ملعقة من الدقيق

عدد ملعقة صغيرة من عصير الليمون

عدد ملعقة من اللبن السائل.

طريقة تحضير وصفة الكركم لتفتيح البشرة.