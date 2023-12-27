"هتحسدك كل صديقاتك.. ” مكون مذهل ضعيه علي بشرتك قبل الخروج وهتشوفي بياض ونعومة وتفتيح خرافي هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جمال البشرة ونضارتها هو سر جمال المرأة ومن أهم الموضوعات التي تشغل بال أي أنثى، حيث تبحث الكثير من النساء عن طرق ووصفات فعالة وذات تأثير ملموس وواضح في عملية الحفاظ على جمال البشرة ونضارتها. ولكن تبقى المشكلة في كيفية الاستفادة من البشرة دون إلحاق الضرر بها، ونحن من خلال هذا التقرير، نقدم لك عزيزتي الأنثى وصفة طبيعية آمنة يمكننا الحصول من خلالها على بشرة جميلة ونضرة دون الحاق أي ضرر يذكر بالبشرة. فتابعينا.
وصفة الكركم لتفتيح البشرة
تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات الآمنة على البشرة لما لها من فوائد عديدة يمكن أن تستفيد بها البشرة. حيث يعتبر الكركم من أكثر الأعشاب المهمة والضرورية التي تستخدم في وصفات التفتيح، وذلك لأنه يعطي البشرة حيوية ونضارة. كما توجد به العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل بصورة فعالة على تفتيح البشرة.
مكونات وصفة الكركم لتفتيح البشرة
لتحضير تلك الوصفة بسهولة ويسر، كل ما عليك هو توفير المكونات التالية:
- عدد 2 ملعقة من الكركم
- عدد 2 ملعقة من الدقيق
- عدد ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- عدد ملعقة من اللبن السائل.
طريقة تحضير وصفة الكركم لتفتيح البشرة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بإضافة كل المكونات التي أحضرناها من قبل، الدقيق والكركم وعصير الليمون واللبن السائل، ونقوم بالتقليب الجيد حتى نحصل على خليط متجانس وقوام سميك.
- نقوم بفرد الخليط على البشرة أو على المنطقة التي نريد تفتيحها، ثم نتركه حتى ينشف تماماً ونقوم بفركه بحركات دائرية حتى يتم إزالته.
- بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بماء فاتر ووضع مرطب مناسب على البشرة، ويمكن استخدام تلك الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، وسوف نلاحظ الفرق في جمال البشرة ونضارتها بعد فترة قليلة.