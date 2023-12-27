الطلاق ما بقاش بالساهل .. 7 شروط أساسية من أجل وقوع الطلاق بين الزوجين .. قانون الأحوال الشخصية 2023-2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من المشكلات التي تعمل الحكومة على إيجاد حلول لها خلال الفترة الحالية حيث أن المشكلات الاجتماعية تتصدر المشهد خلال المرحلة والتي تتعلق بشكل أساسي بظاهرة الطلاق تلك الظاهرة السلبية التي من شانها أن تخلق حالة من العبث داخل المجتمع بسبب ما يطرأ عنها من مشكلات جانبية من شأنها أن تهدم أساسات المجتمع فالأسرة هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع بشكل أساسي وأي مساس بها سيعمل على خلق العديد من الأزمات لذا كان لزاما على الدولة أن تتدخل في أسرع وقت من أجل التحكم بشكل أكبر في مسألة الطلاق بين الزوجين من خلال سن بعض الشروط الصعبة لوقوعه كما سنوضح

– شروط الطلاق ينتهي عقد الزواج في تلك الحالات ” الطلاق أو الوفاة أو التطليق أو الخلع “

يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه لحظة النطق بلفظ الطلاق كي يعتد به

من حق الزوج وحده الطلاق أو الرجوع فيه دون وكيل

من الجائز في بعض الأحيان أن يتم عمل توكيل بالطلاق على أن مدة سريانه لا يمكن أن تتخطى ال 60 يوما

الطلاق الشفوي يعتبر طلقة واحدة مهما تعدد الطلقات سواء لفظا أو إشارة

يجب أن يتم الاعتراف من قبل الزوجين بالطلاق الشفوي لدى جهة رسمية مثل المحكمة

من حق المطلقة أن تحصل على ثلاث طلقات جديدات في حال أقدمت على الزواج من شخص أخر بعد انقضاء العدة .