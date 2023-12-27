الشعر هينمو كالصاروخ.. معجزة الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جدا وملئ الفراغات وعلاج الصلع من أول يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “شعر طويل وناعم هو حلم جميع الفتيات والنساء، حيث يرغب الكثير من الفتيات والنساء في إظهار جمالهن عن طريق عمل العديد من التسريحات وإظهار كمال شعرهن، مما يعزز الثقة بالنفس. لذا، فقد أخذت الكثير من النساء يبحثن عن طرق وسائل فعالة وآمنة لتطويل الشعر، فتارة يلجأن للباروكة وتارة يستخدمن المنتجات الصناعية. ولكن نحن، ومن خلال هذا التقرير، نقدم لك عزيزتي الأنثى وصفة الفازلين السحرية التي يمكن استخدامها في تطويل الشعر. وسوف نوضح لك كافة التفاصيل من خلال هذا التقرير، فتابعي.

مكونات وصفة الفازلين يمكن تحضير تلك الوصفة من خلال توفير المكونات التالية: عدد ملعقة من زيت الزيتون

عدد 2 ملعقة من زيت القرنفل

عدد ملعقة من الفازلين المذاب

عدد ملعقة من زيت الروزماري

عدد وعود ريحان طريقة تحضير وصفة الفازلين لتطويل الشعر يعتبر الفازلين كنزًا من الكنوز الموجودة في المنزل والتي يمكن استخدامها في العديد من الأمور المختلفة ولتحضير وصفة الفازلين لتطويل الشعر نقوم بعمل الآتي: نمسك بعود الريحان ونفرمه جيدًا ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه جميع المكونات ونقلبها جيدًا حتى نحصل على قوام جيد ومتناسق ثم نقوم بإضافة عود الريحان ونقوم بالتقليب الجيد أيضًا.

بعد ذلك نمسك الخليط بيدينا ونضعه على فروة الرأس ونقوم بالتدليك الجيد بشكل رقيق لفروة الرأس.

بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونضع عليه بوني ونتركه لمدة ثلاث ساعات وبعد الثلاث ساعات نقوم بغسله ومع الاستخدام المستمر لتلك الوصفة سوف نلاحظ مدى الطول الذي حدث للشعر ومدى الكثافة التي حصل عليها نتيجة استخدام تلك الوصفة الهائلة.