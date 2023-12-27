ممنوع دخول غير المتزوجات .. وصفة " زيت الزيتون مع الموز " بهذه الطريقة وفي هذا المكان من الجسم ولن تصدقي ما سيحدث لجسمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من افضل الفواكه التي يتم تناولها من جانب الإنسان نظرا لحجم الفائدة المتوقعة منه والطعم الرائعة كذلك لكن الموز لا يفيد الجسم فقط من خلال النظر له كوجبة غذائية بل يدخل في تكوين بعض التركيبات التي تستعمل من أجل العناية بالجمال من أجل الاستفادة من تلك المكونات والعناصر الغذائية به وزيت الزيتون الطبيعي شأنه في هذا الجانب شأن الموز حيث أن هذين المكونين معا من الممكن أن يمنحا الشعر وهو الجزء الهام للغاية من الجسم والذي يعني الثئ الكثير للمرأة الفائدة التي يحتاج لها من خلال التخلص من العيوب وتقديم المميزات وهو أمر سيتضح لنا من خلال ما يلي من سطور

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر عدد 1 ملعقة من ماء الورد.

عدد 1 ملعقة من زيت جوز الهند.

عدد 3 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد واحد موز. – طريقة استخدام وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر يتم وضع كافة المكونات السابقة الذكر معا في داخل إناء واحد والعمل على الخلط بينها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس

يتم غسل الشعر بشكل جيد وتجفيفه حتى يكون مبلل

ثم يتم تطبيق المزيج الذي تم تحضير على خصل الشعر لمدة تصل إلى حدود النصف ساعة

ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الذي لا يجب أن يكون به سلفات أو كبريت

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع