دلعي جوزك ليلة الخميس .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان من الجسم ولن تستغني عنه أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -تعمل الكثير من النساء بشكل يومي من أجل البحث عن أحدث الوصفات التجميلية من أجل الظهور في أبهى حلة ممكنة ، ومن أجل هذا الأمر يتم البحث بطريقة دائمة في مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ومحركات البحث جوجل بشكل رئيسي عن الوصفات الطبيعية التي يتم استعمال عناصر من الطبيعة بها والتي تكون ذات نتائج مضمونة وغير ضارة للجسم وفي نفس الوقت موفرة وتتواجد في كافة المنازل كل ما تحتاجين له هو معرفة المكونات التي يتم عمل الوصفة بها والخطوات الخاصة من أجل الحصول على التركيبة وهو أمر سنعمل على توفيره لكي من خلال ما يلي من سطور في المقال

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل كمية من زيت الزيتون الطبيعي

عيدان من القرنفل – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر أولا يجب أن نعمل على طحن عيدان القرنفل التي سبق أن أحضرناها والعمل على تحويلها إلى بودرة

يتم المزج بيم القرنفل المطحون وزيت الزيتون معا في إناء واحد حتى نحصل على خليط متجانس

يتم وضع الخليط في مكان مظلم من الغرفة لا يمسه النور قبل الاستخدام لمدة أسبوع

يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف

من الضروري أن يتم تكرار تلك الوصف حتي نحصل على النتائج المرغوبة

سيتم بعدها علاج كافة مشكلات الشعر والحصول على خصلة شعر قوية وحيوية